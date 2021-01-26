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Главный тренер сборной России Черчесов сделал прививку от коронавируса

15:21, 26.01.2021
Главный тренер сборной России Черчесов сделал прививку от коронавируса
Фото: vk.com/teamrussia

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба национальной команды.

Вместе с тренером также вакцинировался главный врач сборной Эдуард Безуглов.

Отмечается, что возможность сделать вакцину получат все футболисты, входящие в сборную России после возвращения с тренировочных сборов.

Напомним, ранее стало известно, что Черчесов останется на посту главного тренера сборной, несмотря на плохие результаты в Лиге наций.

СпортФутбол
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