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Черчесов останется главным тренером сборной России до конца чемпионата Европы

14:17, 26.11.2020
Черчесов останется главным тренером сборной России до конца чемпионата Европы
Фото: vk.com/teamrussia

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сохранит свой пост до конца чемпионата Европы. Об этом сообщает источник в Российском футбольном союзе (РФС).

«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы», — сказал источник.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщается, что РФС не вел разговоров с Черчесовым относительно возможного увольнения.

Напомним, ранее сборная России крупно проиграла команде Сербии (0:5) в заключительном матче группового раунда Лиги наций по футболу.

После игры Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку.

СпортФутбол
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