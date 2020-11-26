Черчесов останется главным тренером сборной России до конца чемпионата Европы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сохранит свой пост до конца чемпионата Европы. Об этом сообщает источник в Российском футбольном союзе (РФС).
«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы», — сказал источник.
Сообщается, что РФС не вел разговоров с Черчесовым относительно возможного увольнения.
Напомним, ранее сборная России крупно проиграла команде Сербии (0:5) в заключительном матче группового раунда Лиги наций по футболу.
После игры Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку.СпортФутбол
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