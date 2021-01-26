Татарстан получит 20 млн рублей на оснащение спортобъектов
Татарстан получит 20 млн рублей из федерального бюджета на софинансирование программ по оснащению спортивных объектов оборудованием. Всего же правительство РФ выделит на это 2 млрд рублей, деньги пойдут в 78 регионов страны.
Предполагается, что средства будут использованы для создания 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.
Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 23 января. Опубликован он в понедельник, 25 января.
Напомним, в Татарстане на строительство четырех крытых футбольных манежей предполагается потратить 216 млн рублей.ОбществоВластьЭкономикаБюджетСпорт Татарстан
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