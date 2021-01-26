Татарстан получит 20 млн рублей на оснащение спортобъектов

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан получит 20 млн рублей из федерального бюджета на софинансирование программ по оснащению спортивных объектов оборудованием. Всего же правительство РФ выделит на это 2 млрд рублей, деньги пойдут в 78 регионов страны.

Предполагается, что средства будут использованы для создания 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 23 января. Опубликован он в понедельник, 25 января.

Напомним, в Татарстане на строительство четырех крытых футбольных манежей предполагается потратить 216 млн рублей.