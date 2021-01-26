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В Татарстане построят четыре футбольных манежа за 216 миллионов рублей

10:06, 26.01.2021 1
В Татарстане построят четыре футбольных манежа за 216 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru

В четырех районах Татарстана построят футбольные манежи с общей стоимостью в 216 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана.

За эти деньги планируется построить четыре крытых футбольных манежа с каркасно-тентовым покрытием и с футбольным полем размером 20х40 метров и административным зданием. Они расположатся в Альметьевске, Чистополе, Бугульме и Заинске.

Фото: realnoevremya.ru

По проекту все четыре объекта должны быть сданы в эксплуатацию до декабря 2021 года.

Напомним, ранее новый крытый футбольный манеж был построен в Зеленодольске.

СпортФутболОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:17
    А больше, на что потратить 216 млн. бюджетных рублей у нас не на что, старики сытые, дети здоровые, все бюджетники квартиры получили и .......
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