В соцсетях пассажирка казанского автобуса пожаловалась на «чистый билет»

Пассажирке городского автобуса в Казани на маршруте выдали «чистый билет». Об этом она рассказала в соцсети.

По словам девушки, это произошло вчера на маршруте №18.

Фото: соцсети

«Оплата была наличными, кондуктор дал «чистый билет». Вот из-за таких, как он, плату и повышают постоянно на общественный транспорт, оставила на горячей линии жалобу (обычно так не делаю, в этот раз решилась, чтоб не повадно таким, как он, было), надеюсь разберутся с ним», — рассказала девушка.

«Реальное время» направило запрос в ассоциацию АТП с просьбой прокомментировать сообщение.

Ранее перевозчики предложили сделать проезд за наличный расчет дороже для тех, кому все равно — платить 30 или 35 рублей. Так они надеются, что оборот расчета наличными резко сократится. Оплата проезда в транспорте перейдет в безналичный расчет и станет прозрачной.



Ольга Плешкова