Новиков: «Нефтехимик» не является фарм-клубом «Рубина»

«Нефтехимик» не является фарм-клубом казанского «Рубина» и намерен добиваться успеха как самостоятельная команда, заявил главный тренер нижнекамцев Кирилл Новиков.

«Мы самостоятельная команда со своим именем. Не являемся фарм-клубом «Рубина» и хотим добиваться успеха. Что касается бюджета, который в отдельных публикациях называют сумасшедшим, то это не так. Бюджет «Нефтехимика» такой же, как у 10—11 команд ФНЛ», — ответил Новиков на вопрос про общего спонсора двух татарстанских клубов.

При этом рулевой «Нефтехимика» отметил, что, с учетом занимаемого места в турнирной таблице, руководство клуба не ставит перед командой цели выхода в Премьер-лигу на следующий сезон.

Фото: fcnh.ru

«Задач много. С учетом турнирного положения, цели выйти в этом году в Премьер-лигу нет. Понять свои возможности, выстроить игру и в следующем сезоне приблизиться к местам, дающим право на повышение в классе, — такова дорожная карта», — сказал Новиков.

Напомним, ранее в отставку с поста главного тренера «Нефтехимика» ушел Юрий Уткульбаев. Его место занял бывший рулевой московского «Динамо» Кирилл Новиков.

Перед началом весенней части сезона «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ на 13 очков.