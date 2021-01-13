«Нефтехимик» объявил о назначении Новикова главным тренером команды

Бывший тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков возглавил «Нефтехимик». Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

На этом посту он заменит Юрия Уткульбаева, ушедшего в отставку в конце декабря.

Новиков долгое время работал в структуре московского «Динамо». С ноября 2019 года он занимал пост главного тренера главной команды, по итогам сезона выведя клуб в Лигу Европы.

С сентября 2020 года Новиков оставался без работы, уйдя в отставку из «Динамо».