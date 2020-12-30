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Уткульбаев покинул пост главного тренера «Нефтехимика»

11:54, 30.12.2020
Уткульбаев покинул пост главного тренера «Нефтехимика»
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Юрий Уткульбаев покинул пост главного тренера «Нефтехимика». Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Контракт с тренером был расторгнут по согласию сторон после встречи Уткульбаева с руководством «Нефтехимика».

«Мы ценим все, что Юрий Анварович сделал для нас, нашего клуба и наших болельщиков, и желаем ему всего наилучшего во всех начинаниях. Спасибо за все, тренер!» — говорится в заявлении клуба.

Уткульбаев возглавлял «Нефтехимик» с 30 декабря 2016 года. За это время нижнекамцы провели 123 официальных матча, в которых одержали 64 победы. В активе Уткульбаева выход с «Нефтехимиком» в ФНЛ и рекордное для клуба 5-е место по итогам прошедшего сезона в лиге.

Напомним, ранее Уткульбаев был признан лучшим тренером ФНЛ в октябре.

СпортФутбол
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