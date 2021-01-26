Опрос: Казань вошла в топ-3 городов, где больше всего боятся уколов

Казань заняла третье место в рейтинге городов, где больше всего боятся уколов. Об этом говорится в результатах опроса Zoom Market, который был проведен в январе среди 2 520 жителей 21 города в возрасте от 18 до 67 лет.

Первое и второе место заняли Москва и Новосибирск соответственно. После Казани идут Волгоград, Саратов, Красноярск, Чита, Самара, Нижний Новгород, Уфа.

В целом 74% опрошенных указали, что боятся делать уколы. 63% сообщили, что в последний раз делали укол менее одного месяца назад.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в РТ предстоит провакцинировать от коронавируса до полутора миллионов человек.

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Тем временем в Татарстане за 2020 год удалось привить 15 тысяч отказников от прививок.