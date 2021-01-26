Турпоток в Татарстан снизился на 47% по итогам 2020 года

Фото: Максим Платонов

По итогам 2020 года турпоток в Татарстан составил 1,9 млн человек — это на 47% меньше по сравнению с 2019 годом. Как сообщил председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии, в апреле 2020-го турпоток и вовсе упал до нуля из-за «коронавирусных» ограничений.



Объем оказанных услуг в сфере туризма прогнозируется на уровне 17 млрд рублей (-40%).

Ставку в рамках развития турсферы в 2021 году Госкомитет по туризму планирует сделать на экологический и природный туризм: ведется активная разработка спецпрограмм, привлекаются инвесторы, заявил Сергей Иванов.

Напомним, турпоток в Казань по итогам 2020 года снизился на 52% — до 1,7 млн человек. Это связано с ограничениями по коронавирусу. В прошедшие новогодние праздники Казань посетили 140 тысяч туристов, что на 30 тыс. меньше по сравнению с 2020 годом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фото: Максим Платонов

Ранее аналитики Ассоциации туроператоров спрогнозировали, что по итогам 2020 года в Татарстане турпоток упадет на 44%.