В Татарстане по итогам года турпоток упадет на 44%

В Татарстане по итогам года турпоток eна 44%. Таковы выводы аналитиков Ассоциации туроператоров по итогам уходящего 2020 года.

По данным экспертов, по сравнению с 2019 годом до 11,5 млн поездок сократился турпоток в Краснодарский Край (-33%) и в Московскую область (-50%). Москва потеряла до 7 млн туристов (-72%), Крым до 6,1 млн (-18%), Санкт-Петербург до 2 млн (-80%). В Татарстан приехало 2 млн путешественников (-44%), в Алтайский край — 1,3 млн (-40%). Снижение зафиксировано также в Калининградской области — до 1,3 млн (-30%), в Карелии — до 500 тыс. (-40%), в Бурятии — до 200 тыс. поездок (-49%). А вот Алтай за 2020 год посетили 1,74 млн человек, что на 0,4% больше, чем в 2019 году.

По данным АТОР, на Новый год большинство туристов выберут поездки в Краснодарский край, Крым, также популярным будет Поволжье и, прежде всего, Казань — из-за отсутствия серьезных ограничений.



Ранее сообщалось, что загрузка отелей в Татарстане в январские праздники может превысить 90%.

Ольга Плешкова