Счетная палата сообщила о недочетах в реализации проекта трассы М-12, «Автодор» пообещал устранить их

При вводе в эксплуатацию трассы М-12 по маршруту Москва — Казань в 2024 году есть риски несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков международного маршрута «Европа — Западный Китай». Об этом сообщили в Счетной палате РФ. Также к 2024 году должны построить обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу.

«Ведомственной целевой программой предусмотрены дорожные работы (реконструкция) на отдельных участках маршрута для доведения их расчетной нагрузки до 11,5 т на ось, которые окончательно планируется завершить только к 2030 году», — сообщил на коллегии СП аудитор Валерий Богомолов.

На 1 октября 2020 года «Автодор» израсходовал на строительство трассы М-12 1,1 млрд рублей — 21% от предусмотренного на год объема федеральных денег. В целом строительство трассы «Москва — Казань» было профинансировано на 25,6 млрд рублей по итогам 2020 года (98,7% от плана).

Объем финансирования федерального проекта «Европа — Западный Китай» составляет 655,1 млрд рублей, в том числе 539,6 млрд рублей — на строительство М-12. Однако, по данным СП, подтвердить достаточность предусмотренных финансовых вложений не представляется возможным из-за отсутствия полного комплекта необходимой документации. Так, проектная документация на строительство дороги «Москва — Казань» и на работы по доведению расчетной нагрузки до 11,5 тонны на ось в полном объеме не разработана. «Автодор» до 1 ноября 2020 года не утвердил документацию по планировке территории двух из восьми этапов работ. При этом госкомпания смогла изъять земельные участки на строительство автодороги М-12 только на обходе Балашихи. Размер возмещения убытков при изъятии участков был превышен по сравнению с их фактической стоимостью на 162 млн рублей.

«Несмотря на фактическое отсутствие объектов капитального строительства на данных участках, оценщик рассчитал упущенную выгоду на сумму 104 млн рублей, основываясь только лишь на планах правообладателя о строительстве жилого комплекса», — пояснил аудитор.

Фото: realnoevremya.ru

Также Счетная палата отметила недостаточные темпы заключения и исполнения договоров на проектирование и строительство M-12.

«На 1 октября 2020 года было принято и оплачено только 34% от общего объема работ, предусмотренного основным договором на подготовку территории строительства. Причина отставания — несвоевременное заключение соглашения о компенсации убытков, без которого невозможно приступить к переустройству коммуникаций», — отметил Богомолов.

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко согласился с выводами Счетной палаты и рассказал о продвижении в реализации проекта «Москва — Нижний Новгород — Казань» после 1 октября 2020 года. «Контракты все заключены, документация по планировке территории в ноябре утверждена. С теми рекомендациями, которые нам дает Счетная палата, мы активно работаем. К следующей проверке недочеты будут устранены».

Ранее сообщалось, что на контроль за строительством трассы М-12 выделили 2,7 млрд рублей.