На контроль за строительством трассы М-12 выделили 2,7 млрд рублей

На услуги по контролю за строительством платной трассы М-12 «Москва — Казань» потратят в общей сложности почти 2,7 млрд рублей. На сайте госзакупок опубликовано десять тендеров.



Конкурс проводит «Автодор-Инжиниринг» (дочерняя компания «Автодора»). Строительные работы будут идти в восемь этапов, не считая первого пускового комплекса нулевого этапа.

Цена контракта на услуги по нулевому этапу строительства автодороги — 98,052 млн рублей, первого этапа (0-80 км, Московская и Владимирская области) — 273,486 млн рублей, второго этапа (80-116 км, Владимирская область) — 108,266 млн рублей, третьего этапа (116-224 км, Владимирская область) — 303,649 млн рублей, четвертому этапа (224-347 км, Владимирская и Нижегородская области) — 352,336 млн рублей, пятого этапа (347-454 км, Нижегородская область) — 306,516 млн рублей, шестого этапа (454-586 км, Нижегородская область, Чувашия) — 370,006 млн рублей, седьмого этапа (586-663 км, Чувашия и Татарстан) — 223,026 млн рублей, восьмого этапа (729 км, Татарстан, с мостом через Волгу) — 627,384 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Ранее «Автодор» утвердил выплаты на 11,3 млрд рублей по переносу газопроводов для трассы Москва — Казань.

Маргарита Головатенко