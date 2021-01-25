Власти Казани сообщили о снижении числа туристов, посетивших город в новогодние праздники

В прошедшие новогодние праздники Казань посетили 140 тысяч туристов, что на 30 тыс. меньше по сравнению с 2020 годом. В столицу Татарстана приезжали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Ростова, Липецка, Екатеринбурга, Кирова, Самары и других городов, где в период новогодних праздников ограничения были ужесточены, сообщили во время «делового понедельника».



Средняя загрузка ресторанов и кафе в период с 31 января 2020 года по 10 января 2021 года составила 77,4%, гостиниц — 77,1% (в пиковые даты, с 3 по 5 января, достигала 96%). В 2019 году средняя загрузка средств размещения составляла 79,6%, а в пиковые даты — 97%.

Казанский Кремль в новогодние праздники посетили 160 484 человека, что на 17 500 человек меньше, чем в прошлом году.

Напомним, Татарстан в новогодние каникулы посетили 152 тысячи гостей.