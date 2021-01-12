Татарстан в новогодние каникулы посетили 152 тысячи гостей

Татарстан в период новогодних праздников, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, принял 152 тысячи туристов и экскурсантов. Об этом сообщает республиканский госкомитет по туризму.



Особенно популярными у гостей стали остров-град Свияжск, Елабуга и Великий Болгар, но наибольшей популярностью пользовался Казанский кремль, его посетило 160 484 человека.

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, время пребывания в республике среди гостей увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, и это позволило объектам туристической индустрии, гостиницам и ресторанам получить доход, аналогичный объему выручки за период каникул 2020 года.

Фото: kzn.ru

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как прошли праздники для городских служб Казани.

Маргарита Головатенко