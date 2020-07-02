Минэнерго ожидает экономии в 70—80 млрд от установки «умных» счетчиков

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 1 июля в России расходы по установке счетчиков ложатся на сетевые компании и гарантирующих поставщиков. В Минэнерго подсчитали, что «умные» счетчики позволят экономить около 70—80 млрд рублей в год в целом по стране.

«Потребители перестанут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5—20 тыс. рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета», — отмечается в сообщении министерства.

Отмечается, что пока сетевые компании могут устанавливать и обычные счетчики, но уже с начала 2022 года от них потребуют установки именно «умных» приборов, а к 2023 году за их отсутствие начнут штрафовать.