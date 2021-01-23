Ученые выяснили, чем коронавирус опасен для человеческих эмбрионов

Фото: Максим Платонов

Ученые из Института Гладстона пришли к выводу, что человеческие эмбрионы уязвимы к COVID-19, если вирус проникает в утробу женщины в начале беременности, пишет «Российская газета».

Это связано с тем, что на раннем этапе беременности собственный иммунитет зародыша и плацента еще не сформированы, а оболочка неоплодотворенных яйцеклеток уже не защищает его.

Фото: Максим Платонов (архив)

При этом ученые отмечают, что риск внутриутробного инфицирования достаточно невысок. Однозначного вывода об опасности для человеческого плода внутриутробного распространения COVID-19 ученые-биологи еще не сделали.

Напомним, врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 43-летней женщине, заболевшей тяжелой формой коронавируса во время второй беременности.



Татьяна Демина