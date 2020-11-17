Каждому пятому онлайн-покупателю в Казани от 16 до 24 лет

Каждый пятый онлайн-покупатель из столицы Татарстана находится в возрастной категории от 16 до 24 лет. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции «Яндекс.Маркета» об онлайн-покупателях Казани.

Каждый третий казанец, делающий покупку онлайн, находится в возрасте от 25 до 34 лет.

25% жителей Казани, приобретающих товары и услуги онлайн, отметили, что их дети младше 16 лет активно совершают покупки в интернете самостоятельно.

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Чаще всего казанцы делают покупки в российских и китайских интернет-магазинах.

Также сегодня на пресс-конференции «Яндекс.Маркета» об онлайн-покупателях Казани руководитель отдела маркетинговых исследований сервиса Кирилл Шпара заявил, что казанский рынок онлайн-торговли помогает спрогнозировать ситуацию в этой сфере на федеральном уровне через несколько лет.

