Гидрометцентр РФ: снег в России пролежит до второй половины марта

Фото: Максим Платонов (архив)

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что пришедшее в страну потепление уменьшит высоту снежного покрова примерно на 10 см. Снег пролежит в России до второй половины марта.

«Высота снега сейчас примерно на 3 см выше нормы. Это тот снег, который позволяет наслаждаться зимой даже в период оттепели», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

На сегодняшний день в европейской части России высота снежного покрова в среднем составляет около 35-40 см.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в ГУ МЧС по Татарстану предупредили население, что оттепель и осадки смешанного характера могут привести к сходу снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей.



Ранее Вильфанд рассказал, что в европейскую часть России придет длительная оттепель с температурой на 9—10 градусов выше нормы, она продлится до середины следующей недели.



Татьяна Демина