В МЧС предупредили татарстанцев о мокром снеге, гололеде и возможном падении снега с крыш

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане ожидаются мокрый снег и морось. Также синоптики прогнозируют туман и сильную гололедицу.

Оттепель и осадки смешанного характера могут привести к сходу снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей, предупредили в республиканском главке МЧС.

По предварительным прогнозам, осадки, туман и гололед возможны с 18:00 24 января до 18:00 25 января.

Сегодня в Казани утром пользователи наблюдали плотный и густой туман.