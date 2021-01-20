Гидрометцентр РФ: оттепель в европейской части России продлится до середины следующей недели

В европейскую часть России в пятницу придет длительная оттепель с температурой на 9—10 градусов выше нормы. Такая погода сохранится как минимум до середины следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Оттепель прогнозируется на всей европейской территории России, за исключением северо-восточных районов Северо-Западного федерального округа.



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Вильфанд предупредил, что погода будет способствовать образованию сосулек на крышах, пишет ТАСС.

В начале недели в Татарстане наблюдались 30-градусные морозы.

Татьяна Леухина