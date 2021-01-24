Татарстан получит от Москвы 65,9 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

Правительство России выделит на поддержку мукомолов и хлебопеков почти 5 млрд рублей. Татарстан из этих денег получит 65,9 млн рублей.

Эти деньги должны помочь регионам стабилизировать цены на хлеб и другие мучные изделия.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, в декабре татарстанское управление ФАС обвинило Татпотребсоюз в нарушении антимонопольного законодательства, что привело к необоснованному повышению цен на хлебобулочные изделия