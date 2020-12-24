В России производителям муки выделят около 5 млрд рублей
Правительство продолжает работать над стабилизацией цен на продукты питания. Кабмин выделит около 5 млрд рублей на компенсации производителям муки и хлебобулочных изделий.
Денежные средства должны компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции, передает «РИА Новости» слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Вчера Госдума в третьем чтении приняла закон, наделяющий правительство РФ полномочиями по регулированию цен на отдельные социально значимые продукты.
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