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В России производителям муки выделят около 5 млрд рублей

13:49, 24.12.2020
В России производителям муки выделят около 5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Правительство продолжает работать над стабилизацией цен на продукты питания. Кабмин выделит около 5 млрд рублей на компенсации производителям муки и хлебобулочных изделий.

Денежные средства должны компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции, передает «РИА Новости» слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Госдума в третьем чтении приняла закон, наделяющий правительство РФ полномочиями по регулированию цен на отдельные социально значимые продукты.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля
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