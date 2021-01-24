Казанская «Джи-групп» направит на дивиденды почти 20 млн рублей

Единственный владелец казанского застройщика ООО «Джи-групп» направит на дивиденды 19,7 млн рублей. Всего же нераспределенная прибыль компании составила 91,2 млн рублей.

«Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 71 509 000, 00 (Семьдесят один миллион пятьсот девять тысяч) рублей 00 копеек не распределять», — говорится в сообщении компании, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.

Еще в июле сообщалось, что «Джи-групп», работающий под брендами «Унистрой» и UD Group, будет реорганизован. Компания из ООО будет преобразована в акционерное общество. Единственным владельцем фирмы является кипрский офшор «Хансоло Лимитэд».

