Татарстанский застройщик «Джи-групп» преобразован в АО

Татарстанский застройщик «Джи-групп», работающий под брендами «Унистрой» и UD Group, будет реорганизован. Компания из ООО будет преобразована в акционерное общество.

Решение принял единственный владелец — кипрский офшор «Хансоло Лимитэд», следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

В совете директоров останутся Рашит Гильфанов и его сыновья Альберт и Ильфат. Гендиректором по-прежнему будет Линар Халитов.

В июне «Реальное время» писало, что застройщик выпустил облигации на 1 млрд рублей. Размещение было завершено по ставке 12,5% годовых.