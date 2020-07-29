Новости бизнеса

07:32 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Татарстанский застройщик «Джи-групп» преобразован в АО

06:34, 29.07.2020
Татарстанский застройщик «Джи-групп» преобразован в АО
Фото: twitter.com/unistroyrf

Татарстанский застройщик «Джи-групп», работающий под брендами «Унистрой» и UD Group, будет реорганизован. Компания из ООО будет преобразована в акционерное общество.

Решение принял единственный владелец — кипрский офшор «Хансоло Лимитэд», следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

В совете директоров останутся Рашит Гильфанов и его сыновья Альберт и Ильфат. Гендиректором по-прежнему будет Линар Халитов.

В июне «Реальное время» писало, что застройщик выпустил облигации на 1 млрд рублей. Размещение было завершено по ставке 12,5% годовых.

Бизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем