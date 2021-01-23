Голикова: на следующей неделе увеличат производство и поставки вакцины от коронавируса

На следующей неделе в России планируют увеличить производство и поставки вакцины от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она обратила внимание, что на сегодняшний день в стране выпущено 7,6 млн доз вакцины от коронавируса. Из них 2,1 млн поставлены в регионы России, пишет «Российская газета».

Голикова добавила, что в первом квартале текущего года в российские медучреждения должно поступить более 17 млн доз вакцины от COVID-19. Благодаря этому прививку от коронавируса смогут сделать около 20 млн россиян.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также Голикова порекомендовала лицам, переболевшим COVID-19, воздержаться от вакцинации. По ее словам, зарегистрировано минимальное количество случаев повторного заражения коронавирусом.



Татьяна Демина