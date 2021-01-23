Россиянам, переболевшим коронавирусом, рекомендовали воздержаться от вакцинации
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала россиянам, переболевшим COVID-19, воздержаться от вакцинации. Она отметила, что зарегистрировано минимальное количество случаев повторного заражения коронавирусом.
«И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета», — передает ТАСС слова Голиковой.
Она обратила внимание, что сложно назвать причины повторного заражения коронавирусом: то ли легкое течение заболевания на первом этапе, то ли ошибочная постановка диагноза или ложно-положительный результат теста на COVID-19.
Ранее эксперт сообщил, что люди, переболевшие коронавирусом, могут не делать прививку до осени 2021 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым