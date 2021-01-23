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Россиянам, переболевшим коронавирусом, рекомендовали воздержаться от вакцинации

17:35, 23.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россиянам, переболевшим коронавирусом, рекомендовали воздержаться от вакцинации
Фото: mos.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала россиянам, переболевшим COVID-19, воздержаться от вакцинации. Она отметила, что зарегистрировано минимальное количество случаев повторного заражения коронавирусом.

«И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета», — передает ТАСС слова Голиковой.

Фото: Ринат Назметдинов

Она обратила внимание, что сложно назвать причины повторного заражения коронавирусом: то ли легкое течение заболевания на первом этапе, то ли ошибочная постановка диагноза или ложно-положительный результат теста на COVID-19.

Ранее эксперт сообщил, что люди, переболевшие коронавирусом, могут не делать прививку до осени 2021 года.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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