Россиянам, переболевшим коронавирусом, рекомендовали воздержаться от вакцинации

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала россиянам, переболевшим COVID-19, воздержаться от вакцинации. Она отметила, что зарегистрировано минимальное количество случаев повторного заражения коронавирусом.

«И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета», — передает ТАСС слова Голиковой.

Фото: Ринат Назметдинов

Она обратила внимание, что сложно назвать причины повторного заражения коронавирусом: то ли легкое течение заболевания на первом этапе, то ли ошибочная постановка диагноза или ложно-положительный результат теста на COVID-19.

Ранее эксперт сообщил, что люди, переболевшие коронавирусом, могут не делать прививку до осени 2021 года.



Татьяна Демина