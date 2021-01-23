С начала зимнего сезона с казанских улиц вывезли более 408,7 тыс. тонн снега

С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли более 408,7 тыс. тонн снега, сообщается на сайте мэрии города. На дорогах в столице Татарстана за этот период использовали более 42,1 тыс. тонн противогололедной смеси.

Днем 23 января для уборки казанских улиц задействовали 358 дорожных рабочих и 333 единицы спецтехники, в частности 107 самосвалов, 66 тракторных щеток, 53 комбинированные дорожные машины и т.д.

Фото: Дмитрий Резнов

Отметим, в Казани в ночь на 23 января в уборке улиц от снега задействовали 70 дорожных рабочих и 443 единицы спецтехники.



Татьяна Демина