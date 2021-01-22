Ночью на уборку казанских улиц от снега выйдут свыше 400 единиц техники

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани в ночь на 23 января на уборку улиц от снега выйдут 70 дорожных рабочих и 443 единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Вывозить снег будут со следующих улиц: Абжалилова, Фатыха Амирхана, Петербургской, Театральной, Фучика, Сибгата Хакима, Чернышевского, Шмидта, с 4-й транспортной дамбы, проспекта Ибрагимова, Сибирского тракта и других.

Казанцев попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.

Вчера за сутки с улиц Казани вывезли более 30 тысяч тонн снега. В уборке были задействованы 1 058 единиц спецтехники и 449 дорожных рабочих. Кроме того, руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что Рустам Минниханов проинформирован о ситуации со снегом в Татарстане и в Казани.



Татьяна Леухина