В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий

В Госдуму внесли проект закона об индексации пенсий чаще одного раза в год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Нилов опубликовал проект закона об индексации пенсий. Документом предусмотрено индексировать с 1 апреля социальные пенсии в случае, если рост цен на товары и услуги обгоняет рост прожиточного минимума.

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С 1 января предлагается проиндексировать страховые пенсии исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента. С 1 апреля — исходя из роста доходов Пенсионного фонда, передает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров.



Ольга Плешкова