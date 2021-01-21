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В ПФР рассказали, на сколько увеличились пенсии в 2021 году

18:19, 21.01.2021
В ПФР рассказали, на сколько увеличились пенсии в 2021 году
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 1 января 2021 года прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам после индексации составила в среднем 1 039 рублей. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

Индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров. Средний размер пенсии теперь составит 17 443 рубля, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 января в Госдуму внесли проект закона об индексации пенсий чаще одного раза в год. Документом предусматривается индексировать с 1 апреля социальные пенсии в случае, если рост цен на товары и услуги обгоняет рост прожиточного минимума.

Татьяна Леухина
ОбществоЭкономика
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