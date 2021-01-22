Российская лыжница Жамбалова пропустит этап Кубка мира из-за коронавируса

Три российских лыжницы пропустят ближайший этап Кубка мира в Финляндии, сообщает телеканал «Матч ТВ».

По данным источника, Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом, ее болезнь протекает бессимптомно. Также этап в Лахти из-за простуды пропустит Юлия Ступак, а Татьяна Сорина получила травму во время пробежки.

Этап Кубка мира в финском Лахти пройдет с 23 по 24 января. Лыжницы будут соревноваться в скиатлоне и пробегут эстафету.

Напомним, ранее россиянка Ступак заняла итоговое второе место в престижнейшей многодневной гонке Тур де Ски.