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Российская лыжница Жамбалова пропустит этап Кубка мира из-за коронавируса

10:40, 22.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Российская лыжница Жамбалова пропустит этап Кубка мира из-за коронавируса
Фото: flgr.ru

Три российских лыжницы пропустят ближайший этап Кубка мира в Финляндии, сообщает телеканал «Матч ТВ».

По данным источника, Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом, ее болезнь протекает бессимптомно. Также этап в Лахти из-за простуды пропустит Юлия Ступак, а Татьяна Сорина получила травму во время пробежки.

Этап Кубка мира в финском Лахти пройдет с 23 по 24 января. Лыжницы будут соревноваться в скиатлоне и пробегут эстафету.

Напомним, ранее россиянка Ступак заняла итоговое второе место в престижнейшей многодневной гонке Тур де Ски.

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