Соцсети: в Татарстане при столкновении двух автомобилей погиб ребенок

В четверг в Татарстане, на трассе возле деревни Арташ, столкнулись Lada 2114 и KIA Sportage. Очевидцы сообщают, что в результате аварии погибли водитель «четырнадцатой» и ребенок.

Снимки опубликовали в соцсетях. Автор уточняет, что «Лада» обгоняла КАМАЗ и врезалась в иномарку.

Напомним, 17 января в Татарстане полуторагодовалый ребенок выжил при лобовом столкновении легковушки и КАМАЗа.

