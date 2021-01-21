Соцсети: в Татарстане при столкновении двух автомобилей погиб ребенок
В четверг в Татарстане, на трассе возле деревни Арташ, столкнулись Lada 2114 и KIA Sportage. Очевидцы сообщают, что в результате аварии погибли водитель «четырнадцатой» и ребенок.
Снимки опубликовали в соцсетях. Автор уточняет, что «Лада» обгоняла КАМАЗ и врезалась в иномарку.
Напомним, 17 января в Татарстане полуторагодовалый ребенок выжил при лобовом столкновении легковушки и КАМАЗа.
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