В Татарстане ребенок выжил и не получил травм в лобовом столкновении легковушки с КАМАЗом

Фото: 16.мвд.рф

17 января на 8-м км автодороги М-7 «Волга» (подъезд к городам Ижевск и Пермь) полуторагодовалый ребенок выжил при лобовом столкновении легковушки и КАМАЗа. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. После этого легковушку отбросило на попутный автомобиль Volkswagen.

В результате аварии водитель и его 25-летняя супруга были госпитализированы в больницу. В салоне автомобиля также находился их полуторагодовалый сын. Благодаря детскому креслу он не получил никаких травм.

Ранее в Татарстане водитель легковушки погиб после лобового столкновения.



Ольга Плешкова