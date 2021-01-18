В Татарстане ребенок выжил и не получил травм в лобовом столкновении легковушки с КАМАЗом
17 января на 8-м км автодороги М-7 «Волга» (подъезд к городам Ижевск и Пермь) полуторагодовалый ребенок выжил при лобовом столкновении легковушки и КАМАЗа. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.
По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. После этого легковушку отбросило на попутный автомобиль Volkswagen.
В результате аварии водитель и его 25-летняя супруга были госпитализированы в больницу. В салоне автомобиля также находился их полуторагодовалый сын. Благодаря детскому креслу он не получил никаких травм.
Ранее в Татарстане водитель легковушки погиб после лобового столкновения.
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