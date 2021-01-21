В Казани утренние пробки достигли 9 баллов

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Утро на казанских дорогах снова началось с пробок в 9 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сервис показывает аварии на проспекте Победы (дублер, перекресток с ул. Сабира Ахтямова), на перекрестке с ул. Дубравной, авария рядом с перекрестком с ул. Аграрной. Также аварии произошли на проспекте Альберта Камалеева, ул. Танковой и ул. Васильченко. Движение на этих участках затруднено.

Основные пробки на пересечении проспекта Победы с ул. Аграрной, по ул. Аделя Кутуя, ул. Фучика, на ул. Ноксинский спуск, на пересечении проспект Победы и Рихарда Зорге, ул. Дубравной, на ул. Шаляпина, ул. Татарстан.

Фото: kzn.ru

Дорожная ситуация в столице Татарстана в плане утренних и вечерних пробок остается стабильной: вчера утром в городе также наблюдались пробки в 9 баллов, вечером — в 10 баллов.