В Казани пробки снова достигли 10 баллов

В Казани пробки снова достигли 10 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

К вечеру плотные заторы образовались на улицах Пушкина, Татарстан, Лево-Булачной, Бурхана Шахиди, в Щербаковском переулке, на Технической. В районе станции метро «Суконная слобода» пробка на улице Назарбаева, выше — по Вишневского с переходом в Николая Ершова. Затор на Достоевского переходит на Аделя Кутуя затем в улицу Бухарскую и Родины — на этих трех улицах заторы образовались с двух сторон.

Также большие проблемы с проездом по проспекту Победы, улицам Аграрной, Арбузова, на Сибирском тракте, проспекте Ямашева.

Ольга Плешкова