Утро в Казани снова началось с пробок в 9 баллов

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Утро в Казани снова началось с 9-балльных пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии произошли на ул. Нурсултана Назарбаева — рядом с перекрестком на ул. Петербургской, на перекрестках на ул. Марселя Салимжанова и ул. Хади Такташа. Рядом еще две аварии — на ул. Вишневского и на просп. Универсиады. Сразу две аварии произошли на ул. Профессора Камая.

По сообщениям очевидцев, три машины столкнулись на ул. Васильченко, на ул. Копылова в левом ряду сломалась «Газель». Еще произошла авария на ул. Гудованцева и на Мамадышском тракте. Движение на этих участках затруднено.

Основные пробки образовались на перекрестке проспекта Победы и ул. Зорге, по ул. Фучика и по ул. Дубравной, по ул. Аграрной, на Оренбургском тракте и на ул. Вишневского.

Напомним, вчера утром пробки в Казани также достигали 9 баллов. Вечером в городе стабильно наблюдаются 10-балльные пробки.