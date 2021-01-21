В Белом доме оценили возможность скорого разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что планов по телефонному разговору президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет. Об этом сообщает «РИА Новости».



По ее словам, первые телефонные разговоры Байден проведет с партнерами и союзниками, а первый звонок иностранному лидеру состоится в эту пятницу — это будет разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе разговора будут обсуждаться отношения с Канадой и блокировка строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.

Фото: kremlin.ru

Напомним, вчера вечером демократ Джо Байден вступил в должность президента США. Он стал 46-м главой государства.