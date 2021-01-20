В Казани двух парней будут судить за избиение девятиклассника на фоне личной неприязни к нему

В Казани 17-летний и 18-летний местные жители предстанут перед судом за избиение девятиклассника. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 24 января прошлого года учащиеся гимназии №139 и их сверстник, находясь в школьником туалете, избили ученика 9 класса из-за личной неприязни к нему.

Свою вину в содеянном обвиняемые не признали, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Третий соучастник преступления скрылся от следствия. Он объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Школьник в результате избиения получил серьезные травмы, в частности перелом носа и разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В надзорном ведомстве обратили внимание, что уголовное дело по данному факту возбудили 22 февраля 2020 года. В ходе его расследования нарушались разумные сроки уголовного судопроизводства, неоднократно принимались незаконные решения о приостановлении дознания по причине неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В сентябре в Набережных Челнах 15-летнему подростку предъявили обвинения в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.



Татьяна Демина