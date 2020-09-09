В Челнах подростка будут судить за вымогательство и избиение 11-летнего ребенка

В Челнах 15-летний подросток обвиняется в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, днем 22 октября 2019 года на проспекте Мира в Челнах парень вместе с приятелем потребовал от 11-летнего школьника 1500 рублей. Он угрожал мальчику расправой над ним и его родителями, заставил его встать на колени, после чего ребенка избили руками и ногами. В какой-то момент мальчику удалось убежать.

Подросток свою вину полностью признал. Он находится под подпиской о невыезде. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В скором времени дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

В ведомстве добавили, что второй нападавший уголовной ответственности избежал: на момент совершения преступления ему не исполнилось 14 лет.



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