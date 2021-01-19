Вечером во вторник Казань встала в 10-балльных пробках

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В Казани во вторник вечером (по состоянию на 17.19) образовались 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Огромный затор образовался от улицы Академика Арбузова до проспекта Победы. Также пробки наблюдаются на улицах Родины, Николая Ершова, Павлюхина, Шаляпина, Назарбаева.

Движение затруднено в Щербаковском переулке, на улицах Пушкина, Татарстан, Лево-Булачной. Пробка образовалась на проспекте Ямашева, возле «Ак Барс Арены», до торгового центра «XL».