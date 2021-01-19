Белоруссия получит компенсацию за перенос чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит компенсацию Белоруссии после лишения страны права проведения чемпионата мира — 2021.

Размер выплаты будет известен по итогам аналитического отчета генсека организации, сообщил член совета IIHF Петр Бржиза.

«Санкций для IIHF нет, будет компенсация белорусским организаторам. Они точно прописаны в договорах. Мы ждем отчета и анализа из офиса генерального секретаря IIHF, который определит все издержки и последствия этого решения. Никто не знает (точной суммы)», — цитирует Бржизу Sport.cz.

Петр Бржиза. Фото: hcsparta.cz

Накануне IIHF принял решение перенести матчи чемпионата мира по хоккею из Белоруссии по соображениям безопасности. Новый хозяин мирового первенства будет определен чуть позже.

На данный момент среди кандидатов значатся Словакия, Дания и Латвия, которая готова провести ЧМ-2021 в одиночку. При этом все расходы на проведение турнира в этой части возьмет на себя IIHF.

Подробнее о причинах переноса чемпионата мира из Белоруссии читайте в материале «Реального времени».