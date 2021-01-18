Новости происшествий

09:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Российский блогер обвинил Эрика Гафарова в попытке покушения на него

09:07, 18.01.2021
Российский блогер обвинил Эрика Гафарова в попытке покушения на него
Фото: nchelny.city

Российский блогер Андрей Алистаров заявил, что основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров покушался на его жизнь. По его словам, это случилось 13 января в центре Калуги.

Алистаров рассказал, что в этом месяце к нему в подъезд на протяжении пяти часов пытались проникнуть трое мужчин с черными бородами. «Я уверен на 100%: они хотели совершить на меня покушение», — отметил блогер.

«Уверен, что этих ребят подослал Гафаров, потому что все совпадает в единое, и почерк его. Заказал либо через друзей борцух, либо через даркнет, либо как угодно», — добавил Алистаров.

Лицо одного из мужчин попало на камеру видеонаблюдения, его личность устанавливается.

Напомним, главное следственное управление МВД по Татарстану подтвердило, что Гафаров и его партнеры по бизнесу находится в международном розыске.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем