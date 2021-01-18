В Вашингтоне у здания Капитолия произошел пожар

В Вашингтоне возле здания Капитолия произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал, сообщило в Twitter столичное агентство по чрезвычайным ситуациям.



Пожар произошел около здания. Его потушили. Здание Капитолия заблокировали из-за «угрозы безопасности» и закрыли на вход и выход, пишет Reuters.



BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY — Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021

Стоит отметить, что сегодня там должна была пройти репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Участников события эвакуировали в одно из зданий.



В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем в зал Сената. Это произошло в тот момент, когда Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Между демонстрантами и полицией начались столкновения. Погибли четыре человека.



Татьяна Леухина