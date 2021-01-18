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В Вашингтоне у здания Капитолия произошел пожар

18:59, 18.01.2021 1
В Вашингтоне у здания Капитолия произошел пожар
Фото: pxhere.com

В Вашингтоне возле здания Капитолия произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал, сообщило в Twitter столичное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел около здания. Его потушили. Здание Капитолия заблокировали из-за «угрозы безопасности» и закрыли на вход и выход, пишет Reuters.

Стоит отметить, что сегодня там должна была пройти репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Участников события эвакуировали в одно из зданий.

В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем в зал Сената. Это произошло в тот момент, когда Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Между демонстрантами и полицией начались столкновения. Погибли четыре человека.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:04
    Ничего это не напоминает? Например, поджог рейхстага в 1933 году... Тогда этот специально спланированный сторонниками Гитлера инцидент стал поводом для ограничения нацистами гражданских прав и свобод населения Германии и началом проведения репрессий против немецких коммунистов и социал-демократов. В США - эта участь ждёт трампистов и всех не согласных с демократами.
    Дай Бог, чтобы это оказалось всего лишь случайным возгоранием.
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