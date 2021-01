В Вашингтоне у здания Капитолия произошел пожар

В Вашингтоне возле здания Капитолия произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал, сообщило в Twitter столичное агентство по чрезвычайным ситуациям.



Пожар произошел около здания. Его потушили. Здание Капитолия заблокировали из-за «угрозы безопасности» и закрыли на вход и выход, пишет Reuters.



BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY