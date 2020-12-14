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Власти России подготовили меры по сдерживанию цен на продукты питания

13:24, 14.12.2020 1
Власти России подготовили меры по сдерживанию цен на продукты питания
Фото: pixabay.com

Власти России готовят ряд мер для сдерживания цен на ряд продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

В частности, до 20 декабря текущего года планируется заключить соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации их цен, на подсолнечное масло установят вывозные таможенные пошлин.

С 15 февраля до 30 июня 2021 года планируется ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн, сообщил Решетников. Экспортная пошлина на пшеницу в этот период составит 25 евро за тонну, добавили в Минсельхозе РФ.

В Минсельхозе РФ заявили, что разработают соглашение о стабилизации цен на сахар до 15 декабря. Оно будет действовать до конца первого квартала 2021 года.

Фото: pixabay.com

Цены российских производителей на подсолнечное масло планируется снизить до 95 рублей, розничные — до 110 рублей.

Господдержку получат и производители хлебопекарной продукции. Им из федерального бюджета выделят 3 млрд рублей.

Сегодня стало известно, что закупочные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло могут зафиксировать на следующие три месяца.

Татьяна Демина
Экономика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:26
    талоны вводить надо на продукты первого потребления.
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