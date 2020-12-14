Власти России подготовили меры по сдерживанию цен на продукты питания

Власти России готовят ряд мер для сдерживания цен на ряд продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

В частности, до 20 декабря текущего года планируется заключить соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации их цен, на подсолнечное масло установят вывозные таможенные пошлин.

С 15 февраля до 30 июня 2021 года планируется ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн, сообщил Решетников. Экспортная пошлина на пшеницу в этот период составит 25 евро за тонну, добавили в Минсельхозе РФ.

В Минсельхозе РФ заявили, что разработают соглашение о стабилизации цен на сахар до 15 декабря. Оно будет действовать до конца первого квартала 2021 года.

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Цены российских производителей на подсолнечное масло планируется снизить до 95 рублей, розничные — до 110 рублей.

Господдержку получат и производители хлебопекарной продукции. Им из федерального бюджета выделят 3 млрд рублей.

Сегодня стало известно, что закупочные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло могут зафиксировать на следующие три месяца.



Татьяна Демина