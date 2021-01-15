Верховый суд Татарстана оставил в СИЗО мужчину из Молдавии, державшего инвалида в рабстве

Фото: соцсети

Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО 23-летнего мужчину из Молдавии, удерживавшего инвалида и заставлявшего собирать милостыню на улицах Казани. Он останется за решеткой до 28 февраля, сообщает Mash.



Ранее на граждан Молдавии, брату и сестру, удерживавших инвалида под угрозой применения насилия, завели уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Подробности истории освобожденного из рабства инвалида, приносившего удерживающим его лицам до 300 тыс. рублей в месяц, читайте в материале «Реального времени».