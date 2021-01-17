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В Альметьевске открылись бесплатные курсы по продвижению TikTok

09:27, 17.01.2021
В Альметьевске открылись бесплатные курсы по продвижению TikTok
Фото: instagram.com/kontakt_almet

В Альметьевске открылись бесплатные курсы по продвижению TikTok. Записаться на обучение можно в соцсети.

Организаторы обучения рассказывают, какие видео выходят в рекомендациях, как избежать блокировки и что делать, если это произошло. Также можно узнать нюансы интерфейсов, настроек, изучить монтаж. Участники курса вместе запишут новые ролики, будут учиться работать в команде и монетизировать аккаунт.

Курс запустится 20 января и будет длиться месяц. Занятия будут проводить два раза в неделю.

Ранее сообщалось, что персонал молодежных объектов в Татарстане учат не удивляться челленджам TikTok.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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