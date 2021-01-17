В Альметьевске открылись бесплатные курсы по продвижению TikTok

В Альметьевске открылись бесплатные курсы по продвижению TikTok. Записаться на обучение можно в соцсети.

Организаторы обучения рассказывают, какие видео выходят в рекомендациях, как избежать блокировки и что делать, если это произошло. Также можно узнать нюансы интерфейсов, настроек, изучить монтаж. Участники курса вместе запишут новые ролики, будут учиться работать в команде и монетизировать аккаунт.

Курс запустится 20 января и будет длиться месяц. Занятия будут проводить два раза в неделю.



Ранее сообщалось, что персонал молодежных объектов в Татарстане учат не удивляться челленджам TikTok.



Ольга Плешкова