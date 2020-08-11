Персонал молодежных объектов в Татарстане учат не удивляться челленджам TikTok

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Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, что вместе с ремонтными работами в молодежных центрах ведется обучение персонала, работающего с молодежью. Об этом сообщается в докладе главы ведомства о реализации программ поддержки.

С 2018 года в Татарстане отремонтировали 110 молодежных объектов. В этом году будут отремонтированы 17 подростковых клубов, 10 лагерей и шесть молодежных центров. При этом, помимо ремонта, ведомство озабочено тем, чем там будут заниматься молодые люди.

«Мы обучаем персонал, который дальше будет работать в молодежных объектах: чтобы понимали, какие у молодых есть запросы, не удивлялись, если подростки снимают челлендж для TikTok, и понимали, как отреагировать, если просят поставить песни Моргенштерна», — рассказал в докладе Фаттахов.

Ранее Дамир Фаттахов рассказал о поводах, по которым звонят подростки на телефон доверия.

