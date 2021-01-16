Более 3 тысяч татарстанцев охвачено системой долговременного ухода

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане в 2020 году в 13 муниципальных образованиях системой долговременного ухода были охвачены 3 682 человека, что составляет 16,1 % от нуждающихся в социальном обслуживании. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». С 2019 года Татарстан участвует в проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Две негосударственные организации предоставляют услугу «Сиделка» 775 татарстанцам, постоянно нуждающимся в постороннем уходе.

Фото: realnoevremya.ru

Также за прошлый год в 36 районах республики создали 37 приемных семей для пожилых, 2 384 одиноких пожилых на селе посетили мобильные бригады. Кроме того, на базе 5 учреждений в Альметьевске, Набережных Челнах, Казани, Арском и Нижнекамском районах на дневном пребывании находились 159 пожилых граждан, имеющих психические нарушения, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В декабре в Казани заработали два пункта помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

