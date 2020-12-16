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В Казани открылись два центра помощи нуждающимся

12:31, 16.12.2020
В Казани открылись два центра помощи нуждающимся
Фото: kzn.ru

В Казани заработали два пункта помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они открылись на территории мечети «Рахматулла» (Симонова, 3) и на месте будущей мечети напротив дома по улице Авангардной, 58, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: dumrt.ru

В пунктах помощи бесплатно выдается по 100 порций горячего питания, можно получить сезонную одежду. Еда поставляется казанскими кафе ежедневно в 11.00 и раздается в одноразовой посуде. С соблюдением профилактических противовирусных мер ее передают одиноким пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, бездомным.

Фото: dumrt.ru

Сообщается, что в будущем планируется открыть еще один пункт помощи в Дербышках.

Ранее в Челнах предприниматель попросил выделить место для раздачи еды бездомным.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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